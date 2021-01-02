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Расписание и время матчей 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2021 на 2 января

Расписание и время матчей 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2021 на 2 января
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 2 января, стартует плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2021 и запланированы четвертьфинальные встречи. Сборная России начнёт игровой день матчем с командой Германии.

Календарь МЧМ-2021

20:00 мск. Россия U20 — Германия U20;

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Россия U20
Не начался
Германия U20

23:30 мск. Финляндия U20 — Швеция U20;

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 23:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Швеция U20

03:00 мск. Канада U20 — Чехия U20;

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U20
Не начался
Чехия U20

6:30 мск. США U20 — Словакия U20.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 06:30 МСК
США U20
Не начался
Словакия U20

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря 2020 и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции (4:3 ОТ), США (5:3), Чехии (0:2) и Австрии (7:1) и заняла второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Победителем группы B стала сборная США (9 очков), группы B – сборная Канады (12).

Повезло ли сборной России и кто способен на сенсацию? Чего ждём от старта плей-офф МЧМ
Постоянные эксперты «Чемпионата» не сомневаются в Канаде, а также уверены, что россияне не допустят недонастроя.
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