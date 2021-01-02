Рафф: Суббэн хочет снова играть как один из лучших защитников НХЛ

Новый главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф поделился мнением о защитнике клуба Пи Кей Суббэне.

«Всё ещё вижу в Пи Кей великолепного игрока. У меня с ним были прекрасные разговоры о том, какие усилия он прикладывает для поддержания формы. Посмотрим, как сложится первая половина тренировочного лагеря. Мне кажется, Пи Кей хочет влиять на ситуацию. Он хочет снова играть как один из лучших защитников лиги», — приводит слова Раффа пресс-служба лиги.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 31-летний Суббэн провёл 68 матчей, забросил 7 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «–21» и 79 минутах штрафного времени.

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