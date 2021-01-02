КХЛ определила лучших игроков декабря

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов декабря в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Александр Ерёменко («Динамо» Москва), одержавший шесть побед в шести матчах, в двух из них — на ноль. По его воротам нанесено 184 броска (30,7 в матче), из которых вратарь отразил 96,7%, коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) — 0,99. Максимальная «сухая» серия голкипера московской команды составила 137 минут 50 секунд.

Лучшим защитником признан Степан Фальковский («Динамо» Минск), одержавший вместе с командой четыре победы в девяти матчах и набравший в них 6 (3+3) очков при показателе полезности «+6». Гол защитника минского клуба в гостевом матче с ЦСКА стал победным. Фальковский нанёс 8 бросков по воротам, на его счету также 11 силовых приёмов и 8 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Стефан Да Коста («Ак Барс»), одержавший вместе с командой победу в восьми матчах месяца из 9 и набравший 16 (8+8) очков при показателе полезности «+2». На счету нападающего казанского клуба дубли в матчах с «Йокеритом» (4:1) и московским «Динамо» (7:2). На счету нападающего 4 силовых приёма и 8 заблокированных бросков.

Лучшим новичком вновь признан нападающий Иван Чехович («Торпедо»), в одиннадцати матчах набравший 10 (6+4) очков при показателе полезности «+7». 21-летний форвард, проводящий первый сезон в КХЛ, набирал очки в семи матчах, нанёс 32 броска по воротам, проводил на льду 17 минут 49 секунд в матче и заблокировал 10 бросков.