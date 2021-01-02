Форвард системы «Ак Барса» Хованов не вернётся в НХЛ в текущем сезоне

Нападающий Александр Хованов останется в системе «Ак Барса» до конца сезона, сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
Права на россиянина в НХЛ принадлежат «Миннесоте Уайлд», однако клубы заранее договорились, что форвард останется в России до конца сезона.
Хованов начинал сезон в составе «Ак Барса». Он провёл 7 игр в КХЛ и набрал 1 (0+1) балл. В последнее время он выступает за «Барс» в ВХЛ.
Прошлый сезон Хованов провёл в «Монктон Уайлдкэтс», в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Нападающий сыграл 51 матч и набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+58».
Александр Хованов — выпускник хоккейной школы «Ак Барса». На молодёжном уровне играл за команды «Ирбис» (2016/2017), «Монктон Уайлдкэтс» (2017–2019).
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