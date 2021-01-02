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Эксперт TSN: русские очень агрессивно играют в меньшинстве, особенно Пономарёв

Эксперт TSN: русские очень агрессивно играют в меньшинстве, особенно Пономарёв
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Обозреватель канадской телекомпании TSN Дейв Томлинсон прокомментировал итоги первых 40 минут матча 1/4 финала МЧМ 2021 между сборными России и Германии (2:0).

«У россиян есть некоторые проблемы с дисциплиной, поскольку у них большое количество удалений. Но большинство у Германии просто не работает, и в этом тоже заслуга русских. Сборная России очень агрессивно играет в меньшинстве, не даёт ничего сделать. Посмотрите на того же Пономарёва: это крупный парень, он отчаянно борется за шайбу, бьётся у бортов, не даёт сопернику вздохнуть», — сказал Томлинсон в эфире TSN.

Напомним, в эти минуты проходит четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира —2021 между сборными России и Германии. Счёт был открыт на 10-й минуте встречи благодаря шайбе Пономарёва. Сборная России в тот момент играла в меньшинстве.

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