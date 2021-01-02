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Пономарёв — о голе в ворота Германии: Чистый сделал фетисовский пас, полная импровизация!

Пономарёв — о голе в ворота Германии: Чистый сделал фетисовский пас, полная импровизация!
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв прокомментировал гол в ворота Германии в четвертьфинальном матче МЧМ-2021.

«В начале повезло, что получилось выиграть вбрасывание. Потом Барди (Захар Бардаков. — Прим. «Чемпионата») отлично сохранил шайбу и перевёл на Чистого (Семён Чистяков. — Прим. «Чемпионата»), а Чистый сделал фетисовский пас, и мне оставалось только решить вопрос с вратарём. Это была полная импровизация», — сказал Василий Пономарёв в эфире Первого канала.

Напомним, в эти минуты проходит четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира —2021 между сборными России и Германии. Счёт был открыт на 10-й минуте встречи благодаря шайбе Пономарёва. Сборная России в тот момент играла в меньшинстве. В первом периоде шайб больше заброшено не было.

Сборная России забросила в меньшинстве в четвертьфинале с командой Германии
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