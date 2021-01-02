Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ларионов — о судействе: разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми

Ларионов — о судействе: разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов после матча с командой Германии впервые раскритиковал судейство на чемпионате мира 2021 года.

«Я разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, то она не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся. Зацепы, задержки — просил, чтобы судьи обращали на них внимание. Это не были жалобы — просто попросил судей быть более внимательными. Вещи, которые не позволены нам, позволяются сопернику. Прошу ребят терпеть: если будем пол-игры играть в меньшинстве, то будем лишь обороняться. Так устроен мир», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров.

Видео всех голов в матче сборной России с Германией в четвертьфинале МЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021