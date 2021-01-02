Ларионов — о судействе: разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов после матча с командой Германии впервые раскритиковал судейство на чемпионате мира 2021 года.
«Я разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, то она не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся. Зацепы, задержки — просил, чтобы судьи обращали на них внимание. Это не были жалобы — просто попросил судей быть более внимательными. Вещи, которые не позволены нам, позволяются сопернику. Прошу ребят терпеть: если будем пол-игры играть в меньшинстве, то будем лишь обороняться. Так устроен мир», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров.
- 2 января 2021
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