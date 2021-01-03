Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2021

В заключительном четвертьфинале молодёжного чемпионата 2021 года по хоккею сборная США обыграла команду Словакии (5:2). После завершения этого матча определились полуфинальные пары МЧМ-2021: американская сборная сыграет с командой Финляндии, а сборная России встретится с командой Канады.
Расписание полуфиналов МЧМ-2021:
Россия — Канада (5 января, начало встречи — в 2:00 мск).
США — Финляндия (5 января, начало встречи — в 5:30 мск).
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
В четвертьфинальном раунде сборная России в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1), финны отыгрались с 0:2 и вырвали победу у сборной Швеции (3:2), забросив победную шайбу за 25 секунд до завершения третьего периода, в свою очередь канадцы уверенно обыграли команду Чехии (3:0).
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