Шведы забили шедевр, а финны совершили крутой камбэк! Теперь Россия попадёт на Канаду?

Судьба четвертьфинала молодёжного чемпионата мира и возможного соперника сборной России решилась за 25 секунд до финальной сирены!

Четвертьфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею между сборными Швеции и Финляндии обещал стать главным украшением первой стадии плей-офф. В трёх остальных противостояниях предсказать фаворита было проще простого. Сборные России, Канады и США должны были преодолевать четвертьфинальный барьер, избегая сенсационных осечек. В случае с командой Игоря Ларионова это уже произошло – сборная Германии была обыграна со счётом 2:1. Канадцам и американцам предстояло выйти на лёд «Роджерс-Арены» третьим и четвёртым запуском, чтобы сразиться со сборными Чехии и Словакии соответственно.

А вот дуэль Швеции и Финляндии — это всегда вещь в себе. На минувшем мировом первенстве, который проходил в Остраве, турнирные пути соперников пересекались дважды. Сначала на групповом этапе, а затем и в матче за третье место – исход в обоих случаях был един (победа младших «тре крунур» в упорной борьбе с одинаковым счётом 3:2). Исход медального матча решила грубейшая ошибка голкипера финской команды Юстуса Аннунена, пропустившего шайбу после броска Линуса Эберга с отрицательного угла.

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Вратарский вопрос сборной Швеции

Годом спустя вратарская тема снова вышла на первый план, только уже в сборной Швеции. Кто начнёт матч в стартовом составе национальной команды – Хуго Альнефельт или Йеспер Валльстедт? Этот вопрос волновал абсолютно всех шведских журналистов и экспертов перед принципиальным противостоянием с финской сборной.

С одной стороны, 19-летний проспект «Тампа-Бэй Лайтнинг» Альнефельт, за плечами которого золотые медали ЮЧМ-2019 и бронзовые медали МЧМ-2020. Оба турнира Хуго проехал в качестве безальтернативного первого номера команды. В таком же качестве голкипер приехал и на турнир в Эдмонтон, но матч со сборной США сложился абсолютно провальным образом него.

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С другой стороны, 18-летний Валльстедт, проводящий отличный сезон в чемпионате Швеции в составе «Лулео». В местном чемпионате юный голкипер демонстрирует показатели, которым могут позавидовать многие опытные вратари. Да и на нынешнем мировом первенстве Йеспер отметился очень солидной игрой в матче с командой России и хорошим выходом на замену во встрече с американцами.

Наставник шведов Йоэль Рённмарк прекрасно понимал повышенный интерес к ответу на вопрос о стартовом голкипере и был честен с журналистами. «Своим парням я объявлю голкипера за восемь часов до начала матча, потому что им нужно понимать, кто должен готовиться ко встрече. Что касается вас, то я ничего не скажу, ведь нашего голкипера хотят знать и в стане соперника», — сказал Рённмарк.

Категоричные заявления игроков Швеции

На этом чемпионате мира игроки сборной Швеции уже запомнились резкими и категоричными заявлениями в прессе. Один из лидеров шведской молодёжки Александер Хольц дал эффектное интервью во втором перерыве матча с командой России, вызвав большой резонанс в нашей стране.

«Мы хорошо действуем в зоне атаки, соперник не так хорош в своей зоне. Мы более мастеровитые, но нам надо упорнее работать. Мы хорошо играем, русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы остановить нас. Несколько раз они сыграли грязно – колющий удар был, подсечка. Плохо, что ни разу не дали пять минут», — сказал Хольц.

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Юмора ситуации добавило то обстоятельство, что в третьем периоде сам Хольц заработал двухминутное удаление, которое реализовал Кирилл Кирсанов. Да и победная шайба Марата Хуснутдинова также была заброшена в большинстве, вызванном нарушением правил со стороны Арвида Костмара. Перед четвертьфиналом со сборной Финляндии шведские игроки снова не стали держать язык за зубами.

«Встреча с финнами — всегда особенный матч. Это наши ближайшие соседи, мы их хорошо знаем. Думаю, мы должны выйти и выиграть. Чем наша команда лучше Финляндии? Во всём, в целом. От вратарей до нападающих. Считаю, мы должны выйти и показать, что мы действительно очень хорошая команда», — заявил нападающий Ноэль Гунлер.

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Два проспекта «Детройта» повели сборную Швеции за собой

В результате тренерский штаб шведской команды доверился более опытному Альнефельту, отрядив его в ворота. Также Рённмарк принял интересное решение относительно первой тройки нападения. Место Альбина Сундсвика в центре ведущего звена шведов занял Теодор Нидербах, ранее игравший в третьей линии атаки. В свою очередь сам Сундсвик переместился в чекерское звено. Скорее всего, подобные изменения были продиктованы абсолютно провальной игрой крайних нападающих Александера Хольца и Лукаса Рэймонда на групповом этапе турнира. Записные лидеры младших «тре крунур» так и не смогли сыграться с Сундсвиком и сыграли в группе намного хуже своего потенциала.

Сказалась ли на Рэймонде положительным образом смена центрфорварда в звене, а может быть просто статус матча плей-офф сыграл свою роль, но факт остаётся фактом – первый периода четвертьфинала МЧМ-2021 стал одним из лучших в карьере топ-проспекта «Детройт Ред Уингз». На 15-й минуте матча Лукас кистевым броском застал врасплох голкипера финской команды Кари Пииронена. В этом эпизоде необходимо отдельно обратить внимание на подключение защитника Альберта Юханссона. Девятый номер шведской команды опасно накатился на пятак, тем самым сумев отвлечь на себя внимание соперника – Рэймонд показал ложный пас и разящим броском отправил шайбу в девятку.

Права на видео принадлежит ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Спустя всего две минуты младшие «тре крунур» в очень эффектном стиле реализовали большинство. Второй раз на этом МЧМ сработала наигранная комбинация сборной Швеции. Всё тот же Рэймонд исполнил пас на пятак, откуда Эльмер Сёдерблом бросил из-под ноги — шайба залетела в ворота. Любопытно, что двухметровый Сёдерблом также выбран на драфте НХЛ «Детройтом». На нынешнем турнире Эльмер уже забивал подобным образом – в матче с Чехией.

Права на видео принадлежит ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

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Рённмарк удачным запросом отменил финский гол

После перерыва характер матча изменился кардинальным образом. Финны провели роскошный отрезок, доминируя от первой до последней минуты. Первый гол сборной Суоми записал на свой счёт Хенри Никканен. В быструю атаку вышли финны, Эмиль Виро затащил шайбу в зону соперника, отдал на дальнюю штангу — Никканен замкнул, бросив под перекладину.

Права на видео принадлежит ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Сменой спустя финской сборной удалось во второй раз в матче отправить шайбу в ворота шведской команды. Аку Рятю замкнул дальнюю штангу, но второй финский гол долго не прожил. Тренерский штаб сборной Швеции сориентировался в ситуации и запросил видеопросмотр на положение вне игры. Челлендж Рённмарка возымел желаемый эффект – лайнсмены после видеопросмотра зафиксировали офсайд.

Под занавес отрезка Рятю мог стать антигероем встречи. Финский форвард нарушил правила в чужой зоне, но именно его команда была близка к голу. Финны убежали в опасную атаку в меньшинстве, Микко Петман получил пас у шведских ворот, выдержал паузу, но не смог поднять шайбу над щитком Альнефельта! Блестящий сейв шведского голкипера сохранил перевес младших «тре крунур» в счёте.

Но финнов было уже не остановить

Однако в заключительной трети финны продолжили доминировать и всё-таки добились своего. Проспект «Флориды Пантерз» Антон Лунделль роскошно выстрелил в большинстве, восстановив равновесие в счёте. Исход матча решился за 25 секунд до конца третьего периода. Сразу несколько финских бросков прошло в одной атаке, в результате Рони Хирвонен выехал из-за ворот на пятак и протолкнул шайбу в цель.

Права на видео принадлежит ИИХФ. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

После победы сборной Финляндии во втором четвертьфинале турнирные расклады заметно прояснились. В случае ожидаемых и прогнозируемых побед сборных Канады и США, полуфинальные пары будут выглядеть следующим образом: Россия – Канада, Финляндия – США. В противном случае пройдёт перепосев команд на основе выступления команд в групповом этапе.