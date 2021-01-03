Россия и Канада впервые с 2012 года встретятся в полуфинале МЧМ

В заключительном четвертьфинале молодёжного чемпионата 2021 года по хоккею сборная США обыграла команду Словакии (5:2). После завершения этого матча определился соперник сборной России по полуфиналу мирового первенства — это команда Канады.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды играли в финале мирового первенства 2020 года, тогда сильнее оказались канадцы (4:3). При этом на стадии полуфинала МЧМ соперники встретятся впервые с 2012 года. Девять лет назад полуфинал МЧМ сложился драматическим образом, и россияне добыли путёвку в финал, выиграв со счётом 6:5.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 3 января 2021
-
09:30
-
09:12
-
09:05
-
09:05
-
09:03
-
09:03
-
09:02
-
08:26
-
07:41
-
06:47
-
06:43
-
06:33
-
05:58
-
05:46
-
05:33
-
02:01
-
02:00
-
01:15
-
00:47
-
00:40
-
00:25
-
00:14
- 2 января 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
23:32
-
23:23
-
23:19
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:03
-
22:53