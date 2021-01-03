Назаров — о полуфинале с Канадой: Ларионов должен ловить шайбу зубами вместе с хоккеистами

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«Я понимаю, что все матчи этого чемпионата мира обслуживают канадские арбитры, в том числе их поставят и на полуфинал россиян с Канадой. Надеюсь на профессионализм судей. На турнирах такого уровня не должно быть никаких спорных моментов, тем более на такой стадии. Должно быть чёткое и справедливое судейство.



Сборная России должна показать свой лучший хоккей. Канадцы полетят вперёд с первых минут, будут провоцировать, цеплять, задирать наших игроков. «Закапывать» шайбу с пятака, стараться максимально нагружать Аскарова. В этой связи важно много терпеть, сыграть дисциплинированно и ни в коем случае не злоупотреблять удалениями. У канадцев всегда было хорошее большинство, важно об этом помнить.



От тренерского штаба и от главного тренера Игоря Ларионова будет зависеть очень многое. Посмотрим, как наши тренеры подготовят команду, какой будет план на игру. Учитывая, как много бросают канадцы, мы должны выдать лучший матч на чемпионате мира по заблокированным броскам. Вспомните, как с нами играли чехи. Ларионов должен ловить шайбу зубами вместе с хоккеистами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Стало известно время начала матча Россия — Канада на МЧМ-2021