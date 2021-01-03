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Стало известно время начала матча Россия — Канада на МЧМ-2021

Стало известно время начала матча Россия — Канада на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В заключительном четвертьфинале молодёжного чемпионата 2021 года по хоккею сборная США обыграла команду Словакии (5:2).

После завершения этого матча определился соперник сборной России по полуфиналу мирового первенства — это команда Канады. Матч состоится в ночь с 4 на 5 января, начало встречи — в 2:00 мск.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская команда в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1).

Непобедимые! Чешская стена работает только против сборной России, канадцы — в полуфинале!
Сборная Канады не испытала особых проблем в четвертьфинале со сборной Чехии, которая 15 лет остаётся без медалей.
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