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Результаты матчей 1/4 финала и сетка плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2021 по хоккею

Результаты матчей 1/4 финала и сетка плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2021 по хоккею
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В Эдмонтоне состоялись четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. После завершения последнего матча определились полуфинальные пары МЧМ-2021: американская сборная сыграет с командой Финляндии, а сборная России — с командой Канады.

Сборная России U20 — сборная Германии U20 — 2:1.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Россия U20
Окончен
2 : 1
Германия U20
1:0 Пономарёв (Чистяков, Бардаков) – 09:06' (4x5)   2:0 Башкиров (Афанасьев, Грицюк) – 28:27' (5x5)   2:1 Элиас – 43:24' (5x5)

Сборная Финляндии U20 — сборная Швеции U20 — 3:2.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 23:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 2
Швеция U20
0:1 Рэймонд (Юханссон) – 14:28' (5x5)   0:2 Сёдерблом (Рэймонд) – 16:05' (5x4)   1:2 Никканен (Виро, Ламберт) – 25:32' (5x5)   2:2 Лунделль (Хейнола) – 51:04' (5x4)   3:2 Хирвонен (Петман) – 59:35' (5x5)

Сборная Канады U20 — сборная Чехии U20 — 3:0.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 0
Чехия U20
1:0 Козенс (Макмайкл) – 08:22' (5x5)   2:0 Байрэм (Кребс, Козенс) – 11:39' (5x5)   3:0 Макмайкл (Гуле, Кребс) – 57:11' (en)

Сборная США U20 — сборная Словакии U20 — 5:2.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 06:30 МСК
США U20
Окончен
5 : 2
Словакия U20
1:0 Калиев (Болди, Зеграс) – 10:44' (5x4)   2:0 Фариначчи (Джонсон, Берард) – 31:55' (5x5)   3:0 Кофилд (Зеграс) – 36:53' (5x3)   3:1 Кашлик (Немец, Коленич) – 38:32' (5x5)   3:2 Сойка (Княжко) – 49:50' (5x4)   4:2 Фариначчи (Бринк) – 55:46' (5x5)   5:2 Бенирс (Бринк) – 58:36' (en)

Расписание полуфиналов МЧМ-2021:

Россия — Канада (5 января, начало встречи — в 2:00 мск).
США — Финляндия (5 января, начало встречи — в 5:30 мск).

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Россия и Канада впервые с 2012 года встретятся в полуфинале МЧМ
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