Результаты матчей 1/4 финала и сетка плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2021 по хоккею

В Эдмонтоне состоялись четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. После завершения последнего матча определились полуфинальные пары МЧМ-2021: американская сборная сыграет с командой Финляндии, а сборная России — с командой Канады.

Сборная России U20 — сборная Германии U20 — 2:1.

Сборная Финляндии U20 — сборная Швеции U20 — 3:2.

Сборная Канады U20 — сборная Чехии U20 — 3:0.

Сборная США U20 — сборная Словакии U20 — 5:2.

Расписание полуфиналов МЧМ-2021:

Россия — Канада (5 января, начало встречи — в 2:00 мск).

США — Финляндия (5 января, начало встречи — в 5:30 мск).



Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.