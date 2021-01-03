Результаты матчей 1/4 финала и сетка плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2021 по хоккею

В Эдмонтоне состоялись четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. После завершения последнего матча определились полуфинальные пары МЧМ-2021: американская сборная сыграет с командой Финляндии, а сборная России — с командой Канады.
Сборная России U20 — сборная Германии U20 — 2:1.
Сборная Финляндии U20 — сборная Швеции U20 — 3:2.
Сборная Канады U20 — сборная Чехии U20 — 3:0.
Сборная США U20 — сборная Словакии U20 — 5:2.
Расписание полуфиналов МЧМ-2021:
Россия — Канада (5 января, начало встречи — в 2:00 мск).
США — Финляндия (5 января, начало встречи — в 5:30 мск).
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 3 января 2021
-
12:30
-
12:15
-
11:50
-
11:35
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:04
-
09:51
-
09:30
-
09:12
-
09:05
-
09:05
-
09:03
-
09:03
-
09:02
-
08:26
-
07:41
-
06:47
-
06:43
-
06:33
-
05:58
-
05:46
-
05:33
-
02:01
-
02:00
-
01:15
-
00:47
-
00:40
-
00:25
-
00:14
- 2 января 2021
-
23:57
-
23:49