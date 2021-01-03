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Каменский — о передаче Чистякова: чтобы стать Фетисовым, нужно выиграть намного больше

Каменский — о передаче Чистякова: чтобы стать Фетисовым, нужно выиграть намного больше
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил высказывание форварда молодёжной сборной России Василия Пономарева, назвавшего голевую передачу защитника Семёна Чистякова в матче чемпионата мира 2021 года с Германией (2:1) фетисовской.

«Пас можно сравнить с теми, что выдавал Вячеслав. Но Фетисова нельзя сравнить ни с кем. Он один такой великий. Чтобы стать Фетисовым, нужно выиграть намного-намного больше», – приводят слова Каменского «Известия».

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская команда в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1).

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