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«Нефтехимик» всухую обыграл «Сибирь» в домашнем матче КХЛ

«Нефтехимик» всухую обыграл «Сибирь» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Вячаслава Буцаева.

Шайбы в составе победителей забросили Ильдар Шиксатдаров, Рафаэль Бикмуллин и Марат Хайруллин. Свой первый шат-аут в сезоне оформил голкипер нижнекамского клуба Евгений Иванников, который отразил 27 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Сибирь» в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 5 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шиксатдаров (Абросимов, Галузин) – 26:00' (5x5)   2:0 Бикмуллин (Порядин, Макмиллан) – 32:53' (5x5)   3:0 Хайруллин (Попугаев, Гудачек) – 54:56' (5x5)
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