«Нефтехимик» всухую обыграл «Сибирь» в домашнем матче КХЛ
«Нефтехимик» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Вячаслава Буцаева.
Шайбы в составе победителей забросили Ильдар Шиксатдаров, Рафаэль Бикмуллин и Марат Хайруллин. Свой первый шат-аут в сезоне оформил голкипер нижнекамского клуба Евгений Иванников, который отразил 27 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Сибирь» в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 5 января.
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