Хартли: безусловно, Ковальчук будет прибавлять. Ему нужно время адаптироваться и влиться

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:5 ОТ).
«Третий период получился очень забивным. Обе команды здорово действовали, поэтому этот отрезок матча выдался результативным. Мы проявили характер, забросив шайбу в большинстве, но схватили удаление в самом начале овертайма, и «Динамо» нас за это наказало. Это очень мастеровитые ребята, и за нашу ошибку нам пришлось заплатить.
Игра Ковальчука? Безусловно, он будет прибавлять – это его вторая встреча за последние девять или десять месяцев. Это очень длительное время, и ему нужно какой-то период провести, чтобы полностью адаптироваться и влиться. Хороший момент заключается в том, что у нас осталось ещё 19 игр регулярного чемпионата, чтобы он полностью был готов к плей-офф. Это именно то, для чего мы взяли его в команду», — сказал Хартли на послематчевой пресс-конференции.
- 3 января 2021
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