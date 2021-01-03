Шрёдер: «Йокерит» доказал, что может делать камбэки против любой команды в КХЛ

Нападающий «Йокерита» Джордан Шрёдер дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:5 ОТ).

«Мы сегодня доказали, что можем делать камбэки против любой команды в КХЛ. Обидно, что мы возможно упустили победу за те считанные минуты во втором, когда просто выключились из игры. Такая игра безусловно добавит нам уверенности.

Мне посчастливилось сыграть на трёх молодёжных чемпионатах мира, для меня большая честь, что я всё ещё удерживаю рекорд сборной США по набранным очкам. Конечно, стоит поблагодарить партнёров и тренеров за эту возможность, турнир оставил массу замечательных воспоминаний. Споры в команде о полуфинале США – Финляндия? Конечно, ребята переговариваются об этом, но до дела пока не дошло», — приводит слова Шрёдера пресс-служба КХЛ.