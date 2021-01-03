Подколзин: в матче с Канадой нужно показывать свой лучший хоккей. Время пришло!

Капитан сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от матча с командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира.
«Какой план на соперника? У нас будут собрания, где всё объяснят, как играть и что делать. А нам нужно выходить и показывать свой лучший хоккей. Время пришло!
Будет ли Егор Чинахов в хорошем состоянии? Я думаю, да. У него будут сильные эмоции — он долго не играл и уже соскучился. Я очень надеюсь и верю, что он обязательно принесет пользу команде.
Матч с Германией, который начался в 10 утра? Да, были очень странные ощущения. Мы встали рано, где-то без четверти шесть, или даже в 5:30 утра. Пошли на прогулку, потом позавтракали. Ещё оставалось минут 40 до отъезда на арену. Первый период получился трудным для всех. Можно сказать, что и мы, и немцы просыпались на льду. Тяжёлым получился матч, ничего не скажешь. Германия показала себя очень организованной командой. И слава богу, что мы победили. Но нам, конечно, надо играть лучше.
Штюцле? Очень неплохой игрок. Я думаю, у него большое будущее. Он выделялся в четвертьфинале, и, в принципе, вся их команда играла хорошо. Но, слава богу, что мы победили», — приводит слова Подколзина «Матч ТВ».
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