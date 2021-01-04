Макмайкл – о матче с Россией: Канаде не надо напоминать, что нельзя отпускать педаль газа

Нападающий молодёжной сборной Канады Коннор Макмайкл поделился ожиданиями от встречи с Россией в полуфинале МЧМ-2021.

«Мы играли в прошлом году за золото, в этом году они захотят взять реванш. Мы будем к этому готовы. Это давнее противостояние, мы с нетерпением ждём завтрашнего матча, уже не терпится сыграть. Мы видели по товарищескому матчу, как изменился стиль России. Конечно, завтра будет немного другая игра, мы должны подготовиться. Думаю, если мы выложимся на 100%, всё будет в порядке. Россия — быстрая и мастеровитая команда с хорошей системой игры и отличным вратарём. С ними будет непросто, надеюсь, мы выиграем.

Нам не требуется напоминать о том, что нельзя сбрасывать ногу с педали газа, все понимают, что стоит на кону. Многие в нашей команде играли в прошлом году, мы знаем, чего ожидать. Будет несложно собраться на этот матч», — передаёт слова Макмайкла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.