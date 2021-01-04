КХЛ определила лучших игроков 16-й недели регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 16-й недели регулярного чемпионата.

– Лучшим вратарём признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну на ноль. По воротам Метсолы было нанесено 54 броска (в среднем за игру 27), из которых он отразил 96,30%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 0,98. Сухая серия голкипера в данный момент составляет 84 минуты и 46 секунд.

— Лучшим защитником признан Денис Баранцев («Локомотив»). Баранцев набрал 3 (0+3) очка в трёх матчах недели, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Среднее игровое время составило 14 минут и 50 секунд. Баранцев совершил один силовой приём, заблокировал два броска.

— Лучшим нападающим признан Дамир Жафяров («Торпедо»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели. На счету форварда 8 (2+6) очков. Жафяров набирал очки в каждом матче недели, повторил личный рекорд по голам за одну регулярку (17), побил личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат (45). Жафяров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+4», нанёс 7 бросков по воротам.

— Лучшим новичком недели признан Иван Чехович («Торпедо»), одержавший с командой три победы в трёх матчах недели. На счету форварда 4 (2+2) очка, Чехович набирал очки в каждом матче недели. Чехович не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+4», нанёс 12 бросков по воротам, трижды соперники нарушали на нём правила.