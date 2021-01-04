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Маккензи: сборная России — это не команда одного звена

Маккензи: сборная России — это не команда одного звена
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Обозреватель канадского телеканала TSN Боб Маккензи поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира сборных России и Канады.

«Какие выводы можно сделать после контрольного матча с русскими? Каждый игрок в российской команде — сильный, габаритный и быстрый. У команды хорошая огневая мощь, а наставник Игорь Ларионов делает ставку на владение шайбой. Их первое звено доминирует на льду. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров — это тройка-динамит. Хуснутдинов — настоящий диспетчер, он держит шайбу, Подколзин — драйвовый «двусторонний» форвард, Амиров — отличный завершитель атак. Он повторил жест Остона Мэттьюса, показывая, что он забил и гол нужно засчитывать. Подколзин — лидер и капитан, настоящая рабочая лошадь своей команды, Хуснутдинов — классический русский центр, дирижёр атак.

Но сборная России — это не команда одного звена. Посмотрите на Василия Пономарёва, который выступает в лиге Квебека, на того же Чинахова, участие которого пока остаётся под вопросом. Это глубокая команда по составу. Любая тройка русских может забить, а особенно осторожными надо быть при игре в большинстве, поскольку Россия использует любую возможность, чтобы что-то создать в атаке, у них очень быстрые игроки», — сказал Маккензи.

«Любое звено русских может забить, это огневая мощь». Что пишут в Канаде о матче с Россией
При этом никто не понимает, какие сочетания троек выставит тренер сборной Канады.
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