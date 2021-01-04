Абрамов: мотивации на матч с Канадой будет немерено. У нас есть должок

Нападающий молодёжной сборной России Михаил Абрамов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала МЧМ-2021 со сборной Канады.

«Ощущения только положительные, буду рад вернуться и завтра помочь команде всем, чем смогу. Мотивации будет немерено. У нас, скажем так, есть должок.

На тренировке сосредоточились на атакующих действиях, на скорости. Канадцы — это агрессивная, атакующая команда, которая и в обороне хорошо играет. У нас было много удалений, но завтра выйдем с холодной головой. Будем биться», — приводит слова Абрамова пресс-служба ФХР.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.