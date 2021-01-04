Капризов тренируется в первом звене «Миннесоты» с Паризе и Бьюгстадом

Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» начал подготовку к новому сезону. Форвард «дикарей» Кирилл Капризов тренируется в первом звене команды. Он работает в сочетании с Заком Паризе и Ником Бьюгстадом. Об этом сообщает обозреватель Микаэль Руссо в «Твиттере».
Напомним, 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка, при этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.
Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.
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