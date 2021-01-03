Сперджен официально назначен новым капитаном «Миннесоты»
Защитник Джаред Сперджен официально назначен новым капитаном клуба НХЛ «Миннесота Уайлд», сообщается на официальном сайте команды.
Последние 12 сезонов капитаном «дикарей» был Микко Койву. В межсезонье его контракт истёк, а новый согласовать стороны не смогли. Форвард перешёл в «Коламбус Блю Джекетс». Ассистентами Сперджена будут Зак Паризе и Райан Сутер.
31-летний Сперджен выступает за «Миннесоту» с сезона-2010/2011. В минувшем сезоне канадец в 62 встречах регулярного чемпионата забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «-1» и 18 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф он набрал 4 (2+2) очка при показателе «-1».
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