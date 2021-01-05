Стал известен состав сборной Канады на матч с Россией в полуфинале МЧМ-2021

Объявлен состав национальной команды Канады на полуфинальный матч со сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

Вратари: Девон Леви, Дилан Гаранд

Боуэн Байрэм — Джейми Драйсдейл; — Джейкоб Пеллетье — Коннор Макмайкл — Дилан Козенс

Брейден Шнайдер — Томас Харли; Алекс Ньюхук Пейтон Кребс — Джек Куинн

Кейден Гуле — Джастин Бэррон; Дилан Холлоуэй — Коул Перфетти — Куинтон Байфилд

Кейдан Корчак — Коннор Зари; Райан Судзуки — Доусон Мерсер — Филип Томасино

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).