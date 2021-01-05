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Сборная Канады удвоила преимущество в матче с Россией

Сборная Канады удвоила преимущество в матче с Россией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В ночь с 4 на 5 января сборная России проводит полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где встречается с национальной командой Канады.

Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте.

Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).

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