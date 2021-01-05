Маккензи — об отмене гола Абрамова в полуфинале МЧМ-2021: совсем небольшой, но офсайд

Сборная России проводит полуфинальный матч с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2021 года. После второго периода счёт в матче — 4:0 в пользу сборной Канады. Во втором периоде сборная России забила гол после броска Михаила Абрамова. Однако, арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры.

«Это офсайд. Да, совсем небольшой и за 40 секунд до гола, но шайба ещё не до конца зашла в зону, и возможно, если бы игрок ехал чуть медленнее, то он успел бы опустить конёк на лёд. Но это правильный видеопросмотр.

В этом году в НХЛ меняются правила, если конёк в воздухе, это уже не считается офсайдом. Однако в этом случае данное правило всё равно было бы не применимо. К тому же у ИИХФ всё равно остались старые правила», — объяснил момент эксперт TSN Боб Маккензи.