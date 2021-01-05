Маккензи — об отмене гола Абрамова в полуфинале МЧМ-2021: совсем небольшой, но офсайд

Сборная России проводит полуфинальный матч с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2021 года. После второго периода счёт в матче — 4:0 в пользу сборной Канады. Во втором периоде сборная России забила гол после броска Михаила Абрамова. Однако, арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры.
«Это офсайд. Да, совсем небольшой и за 40 секунд до гола, но шайба ещё не до конца зашла в зону, и возможно, если бы игрок ехал чуть медленнее, то он успел бы опустить конёк на лёд. Но это правильный видеопросмотр.
В этом году в НХЛ меняются правила, если конёк в воздухе, это уже не считается офсайдом. Однако в этом случае данное правило всё равно было бы не применимо. К тому же у ИИХФ всё равно остались старые правила», — объяснил момент эксперт TSN Боб Маккензи.
- 5 января 2021
-
04:33
-
04:30
-
04:29
-
04:09
-
04:06
-
03:54
-
03:42
-
03:41
-
03:35
-
03:35
-
03:22
-
03:13
-
03:08
-
03:03
-
02:56
-
02:52
-
02:46
-
02:37
-
02:34
-
02:29
-
02:22
-
02:17
-
01:25
-
00:53
-
00:46
-
00:00
- 4 января 2021
-
23:40
-
23:24
-
23:06
-
22:45
-
22:36
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:08