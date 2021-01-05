Канарейкин: лидеры должны работать и вести команду. Фамилии на слуху полгода, но вот так

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение молодёжной сборной России в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).

«Хочу поздравить канадцев. Сегодня они были сильнее. Все знают, как они начинают играть с первых минут, но мы, к сожалению, не смогли ничего противопоставить. Игра проиграна вчистую. Как можно что-то сделать, если не забиваем голы? Лидеры должны работать и вести команду. Мы много говорим, что у нас столько талантливых ребят… Все эти фамилии на слуху полгода, но пока вот так. Команда сегодня не работала.



Все мы видели, сколько раз Аскаров терял клюшку. Наверное, это такой момент, над которым ему надо работать вместе с тренером по вратарям. Мы это видим уже не первый матч. Это труднообъяснимо.



Мы все желали видеть другой результат, но даже после такого чувствительного поражения есть шанс побороться за медали. На кону стоит многое. Не стоит заниматься глубоким самоанализом. Наоборот, нужно грамотно подготовиться к игре за третье место. Если начать переживать и углубляться, мы можем и мимо завтрашней игры проехать», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.