Третьяк: Аскаров отыграл нормально. Два гола ему забили с пятачка

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что вратарь молодёжной сборной России Ярослав Аскаров нормально отыграл полуфинальный матч с канадцами, несмотря на пропущенные четыре шайбы.
«Это бывает, он отыграл нормально. Два гола ему забили с пятачка», — цитирует Третьяка ТАСС.
Во второй раз в истории МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В 2006 году молодёжная сборная России проиграла канадской команде со счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор российская команда не проигрывала сопернику с подобным счётом.
Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
- 5 января 2021
-
05:20
-
05:17
-
05:09
-
05:01
-
04:53
-
04:51
-
04:47
-
04:42
-
04:41
-
04:38
-
04:33
-
04:30
-
04:29
-
04:09
-
04:06
-
03:54
-
03:42
-
03:41
-
03:35
-
03:35
-
03:22
-
03:13
-
03:08
-
03:03
-
02:56
-
02:52
-
02:46
-
02:37
-
02:34
-
02:29
-
02:22
-
02:17
-
01:25
-
00:53
-
00:46