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Третьяк: Аскаров отыграл нормально. Два гола ему забили с пятачка

Третьяк: Аскаров отыграл нормально. Два гола ему забили с пятачка
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что вратарь молодёжной сборной России Ярослав Аскаров нормально отыграл полуфинальный матч с канадцами, несмотря на пропущенные четыре шайбы.

«Это бывает, он отыграл нормально. Два гола ему забили с пятачка», — цитирует Третьяка ТАСС.

Во второй раз в истории МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В 2006 году молодёжная сборная России проиграла канадской команде со счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор российская команда не проигрывала сопернику с подобным счётом.

Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

Кто виноват в поражении от Канады в полуфинале МЧМ?
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