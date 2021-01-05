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Василий Подколзин: уже ничего не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше

Василий Подколзин: уже ничего не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Капитан национальной команды России Василий Подколзин прокомментировал поражение от сборной Канады (0:5) в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Хоккей — это игра. Так бывает, Канаду поздравляю с победой. Если бы можно сыграть матч сначала, что сделали бы иначе? Ничего уже не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше.

Была беседа с ребятами. Заводили друг друга как могли. Призывал биться за тех, кто за нас болеет. Я счастлив, что работал и с Брагиным, и с Ларионовым. Извиняюсь, что нет результата. Испытываю сейчас тяжёлые чувства. Завтра будет последняя игра на чемпионате мира, хочется закончить победой», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В Канаде смеются, в России недоумевают. Почему Аскаров не мог держать клюшку в руках?
Второй и четвёртый голы наша сборная получила после того, как вратарь оставался без клюшки.
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