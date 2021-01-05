Второй и четвёртый голы наша сборная получила после того, как вратарь оставался без клюшки.

В Канаде смеются, в России недоумевают. Почему Аскаров не мог держать клюшку в руках?

Матч со сборной Канады в полуфинале МЧМ-2021 для сборной России не сложился с первых минут. Помимо слабой игры защитников и нападающих, которые никак не могли распечатать ворота соперника, не пошла игра и у российского голкипера. По всей видимости, Ярослав Аскаров так разнервничался, что постоянно выпускал из рук клюшку. Это начали замечать буквально все, так как данный момент действительно бросался в глаза.

«Парень большой, талантливый, он играет намного лучше, чем в том году, но есть вещи, которые ему надо убрать, чтобы выйти на следующий уровень. Если бы эти моменты распознали тренеры вратарей СКА, работали бы над ними, то сейчас он был бы ещё лучше», — говорил ещё до игры бывший голкипер Илья Брызгалов.

Вот эпизод со вторым голом, где Аскаров успел потерять клюшку, а затем взять чужую – у полевого игрока.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттере ИИХФ.

Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Hockey News Стивен Эллис выразил следующее мнение.

«Это был не самый яркий период в исполнении Ярослава Аскарова. Сначала ему забили прекрасным броском, во втором моменте у него не было особых шансов, в третьем он должен был помогать, но сборная России всё равно пропустила. Аскарову нужно быть идеальным в оставшиеся 40 минут, если он, конечно, останется в воротах в начале второго периода», — отметил Эллис после окончания первой двадцатиминутки.

Кстати, Аскаров терял клюшку ещё до матча с Канадой. Например, в игре группового этапа с США.

Ярослав Аскаров Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Известный голкипер Мартин Бирон прокомментировал второй гол сборной Канады в ворота сборной России.

«Голкипер никогда не должен брать клюшку полевого игрока, если теряет свою клюшку. Более важно, чтобы все игроки были в полном снаряжении, чтобы управлять шайбой и защищаться. Некоторое время вратари могут справиться с ситуацией без клюшки», — написал Бирон в своём «твиттере».

В североамериканских аккаунтах в «твиттере» можно было заметить даже такие шутки. Дескать, Аскаров бросает клюшку, словно копьё. По несколько раз за период.

Аскарова сравнивали даже со знаменитым вратарём из известного фильма «Щелчок».

Вот так Аскаров пропускал четвёртую шайбу. Заметьте, он снова без клюшки. Причём, Ярослав дважды за один эпизод успел её потерять.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттере ИИХФ.

Не могли не пошутить и ребята из известного подкаста Spittin' Chiclets. «Если твоя клюшка летит к синей линии, тебя ждут тяжёлые времена», — написали они в своём «твиттере». Кстати, в нём даже создали аккаунт «клюшка Аскарова». Сборную России действительно ждали тяжёлые времена.