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Абрамов — о 0:5 в полуфинале МЧМ-2021: незасчитанный гол мог что-то поменять в ходе матча

Абрамов — о 0:5 в полуфинале МЧМ-2021: незасчитанный гол мог что-то поменять в ходе матча
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий сборной России Михаил Абрамов прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче МЧМ 2021 со сборной Канады (0:5).

«К сожалению, наш гол отменили, был офсайд, но мы не прекратили играть, продолжили создавать моменты. Незасчитанная шайба, наверное, могла что-то поменять в матче. Вы же видели, что мы давили, создавали моменты.

У нас было плохое начало, а соперник был наоборот, очень силён в начале. Канадцы три матча сыграли на ноль на турнире. Потом уже сложно было вернуться в игру. Мы играли командой, я не думал о своей игре. Будем готовы к завтрашней игре за бронзу.

Мы не создали трудностей для Девона Леви? Возможно, мы допускали ошибки, когда соперник забивал. Но хоккей невозможен без ошибок, мы их разберём. Ждём завтрашней игры», — передаёт слова Абрамова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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