Абрамов — о 0:5 в полуфинале МЧМ-2021: незасчитанный гол мог что-то поменять в ходе матча

Нападающий сборной России Михаил Абрамов прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче МЧМ 2021 со сборной Канады (0:5).
«К сожалению, наш гол отменили, был офсайд, но мы не прекратили играть, продолжили создавать моменты. Незасчитанная шайба, наверное, могла что-то поменять в матче. Вы же видели, что мы давили, создавали моменты.
У нас было плохое начало, а соперник был наоборот, очень силён в начале. Канадцы три матча сыграли на ноль на турнире. Потом уже сложно было вернуться в игру. Мы играли командой, я не думал о своей игре. Будем готовы к завтрашней игре за бронзу.
Мы не создали трудностей для Девона Леви? Возможно, мы допускали ошибки, когда соперник забивал. Но хоккей невозможен без ошибок, мы их разберём. Ждём завтрашней игры», — передаёт слова Абрамова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 5 января 2021
-
06:05
-
06:05
-
06:00
-
05:44
-
05:42
-
05:38
-
05:38
-
05:35
-
05:32
-
05:32
-
05:31
-
05:20
-
05:17
-
05:09
-
05:01
-
04:53
-
04:51
-
04:47
-
04:42
-
04:41
-
04:38
-
04:33
-
04:30
-
04:29
-
04:09
-
04:06
-
03:54
-
03:42
-
03:41
-
03:35
-
03:35
-
03:22
-
03:13
-
03:08
-
03:03