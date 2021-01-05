Абрамов — о 0:5 в полуфинале МЧМ-2021: незасчитанный гол мог что-то поменять в ходе матча

Нападающий сборной России Михаил Абрамов прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче МЧМ 2021 со сборной Канады (0:5).



«К сожалению, наш гол отменили, был офсайд, но мы не прекратили играть, продолжили создавать моменты. Незасчитанная шайба, наверное, могла что-то поменять в матче. Вы же видели, что мы давили, создавали моменты.



У нас было плохое начало, а соперник был наоборот, очень силён в начале. Канадцы три матча сыграли на ноль на турнире. Потом уже сложно было вернуться в игру. Мы играли командой, я не думал о своей игре. Будем готовы к завтрашней игре за бронзу.



Мы не создали трудностей для Девона Леви? Возможно, мы допускали ошибки, когда соперник забивал. Но хоккей невозможен без ошибок, мы их разберём. Ждём завтрашней игры», — передаёт слова Абрамова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Судьи отменили гол сборной России в матче с Канадой