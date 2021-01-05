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Видео гола Артура Калиева, который вывел сборную США в финал МЧМ-2021

Видео гола Артура Калиева, который вывел сборную США в финал МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась вторая полуфинальная встреча молодёжного чемпионата мира между сборными США и Финляндии, которая завершилась победой номинальных хозяев льда со счётом 4:3.

К середине третьего периода сборная США вела в счёте 3:1, однако на 12-й минуте финны сократили отставание, а на 17-й минуте, реализовав численное большинство, сравняли счёт. Но за минуту до конца основного времени встречи американцы вновь вышли вперёд в счёте благодаря точному броску Артура Калиева и удержали преимущество до финальной сирены.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN

Напомним, что в финале МЧМ-2021 сборная США встретится с Канадой, обыгравшей в первом полуфинале сборную России со счётом 5:0.

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