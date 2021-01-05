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Лещенко: 0:5 от Канады — это и есть уровень нашего хоккея

Лещенко: 0:5 от Канады — это и есть уровень нашего хоккея
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал поражение молодёжки в полуфинале МЧМ-2021 с командой Канады (0:5).

«Обидно. 0:5 от Канады — это и есть уровень нашего хоккея. Как так можно? Значит, нет никакой хоккейной школы. Молодёжь — это же наша смена… Так и будем за счёт иностранцев всё время играть.

Можно же проиграть в одну-две шайбы, но проиграть канадцам в пять шайб — это ни в какие ворота не лезет», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Молодёжная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

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