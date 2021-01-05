Науменков: игроки «Салавата» — красавцы, не сдавались и всё время бились до конца

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:6 ОТ).
«Сложно оценить игру, когда так много голов забито. Главное, что «Салават» играл до конца, всё время выравнивал счёт. Не сдались, красавцы, матч был похож на плей-офф, очень интересно. Удаления сломали игру? Через это надо проходить, ещё не раз будет такой матч, который придётся вытаскивать спецбригадам.
В коллектив «Салавата» я влился отлично, меня сразу приняли хорошо. Третий гол за Уфу? Здорово, когда получается забивать, конечно. Спасибо партнёрам, что отдают классные передачи», — передаёт слова Науменкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 10 января дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Авангард» 7 января в Балашихе — с череповецкой «Северсталью».
- 5 января 2021
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