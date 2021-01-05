Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Науменков: игроки «Салавата» — красавцы, не сдавались и всё время бились до конца

Науменков: игроки «Салавата» — красавцы, не сдавались и всё время бились до конца
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:6 ОТ).

«Сложно оценить игру, когда так много голов забито. Главное, что «Салават» играл до конца, всё время выравнивал счёт. Не сдались, красавцы, матч был похож на плей-офф, очень интересно. Удаления сломали игру? Через это надо проходить, ещё не раз будет такой матч, который придётся вытаскивать спецбригадам.

В коллектив «Салавата» я влился отлично, меня сразу приняли хорошо. Третий гол за Уфу? Здорово, когда получается забивать, конечно. Спасибо партнёрам, что отдают классные передачи», — передаёт слова Науменкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 10 января дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Авангард» 7 января в Балашихе — с череповецкой «Северсталью».

«Авангард» в гостях обыграл «Салават Юлаев». Команды забросили 11 шайб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021