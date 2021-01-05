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Гол и буллит Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть ЦСКА в гостях

Гол и буллит Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть ЦСКА в гостях
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк, который реализовал победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков и забросил шайбу в основное время. Голкипер гостей Якуб Коварж отразил 30 бросков. У ЦСКА отличился Максим Соркин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третье поражение «армейцев» в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Екатеринбурге — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 8 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Дацюк (Макеев) – 03:52' (5x5)   1:1 Соркин (Дальбек, Телегин) – 13:31' (5x5)   1:2 Дацюк – 65:00' (ПБ)
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