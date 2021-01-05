Гол и буллит Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть ЦСКА в гостях

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк, который реализовал победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков и забросил шайбу в основное время. Голкипер гостей Якуб Коварж отразил 30 бросков. У ЦСКА отличился Максим Соркин.

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Это третье поражение «армейцев» в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Екатеринбурге — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 8 января.