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«Нефтехимик» в серии буллитов одолел «Торпедо»

«Нефтехимик» в серии буллитов одолел «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард хозяев Брэндон Макмиллан. Свой второй шат-аут в сезоне оформил голкипер «Нефтехимика» Евгений Иванников, отразивший 23 броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья кряду победа нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 8 января в гостях встретится с ЦСКА, а «Торпедо» 7 января в Нижнем Новгороде — с магнитогорским «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Макмиллан – 65:00' (ПБ)
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