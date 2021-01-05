«Нефтехимик» в серии буллитов одолел «Торпедо»

«Нефтехимик» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард хозяев Брэндон Макмиллан. Свой второй шат-аут в сезоне оформил голкипер «Нефтехимика» Евгений Иванников, отразивший 23 броска.

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Это третья кряду победа нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 8 января в гостях встретится с ЦСКА, а «Торпедо» 7 января в Нижнем Новгороде — с магнитогорским «Металлургом».