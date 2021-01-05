4 очка Принса помогли минскому «Динамо» обыграть СКА в домашнем матче

Минское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Одним из главных героев встречи стал форвард минчан Шейн Принс, который забросил победную шайбу в овертайме и набрал 4 (2+2) очка. Голкипер «Динамо» Алексей Колосов отразил 34 броска. Дубль у СКА оформил Антон Бурдасов.

Это третье поражение «армейцев» в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 7 января в гостях встретится с рижскими одноклубниками, а СКА 8 января в Ярославле — с «Локомотивом».