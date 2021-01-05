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4 очка Принса помогли минскому «Динамо» обыграть СКА в домашнем матче

4 очка Принса помогли минскому «Динамо» обыграть СКА в домашнем матче
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Одним из главных героев встречи стал форвард минчан Шейн Принс, который забросил победную шайбу в овертайме и набрал 4 (2+2) очка. Голкипер «Динамо» Алексей Колосов отразил 34 броска. Дубль у СКА оформил Антон Бурдасов.

Это третье поражение «армейцев» в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 7 января в гостях встретится с рижскими одноклубниками, а СКА 8 января в Ярославле — с «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Вей – 08:44' (5x5)   1:1 Митчелл (Принс, Менелл) – 11:24' (5x5)   1:2 Бурдасов (Морозов, Токранов) – 27:25' (5x5)   2:2 Варфоломеев (Принс) – 45:19' (5x5)   2:3 Бурдасов (Токранов, Кузьменко) – 46:18' (5x5)   3:3 Принс (Спунер, Митчелл) – 55:01' (5x4)   4:3 Митчелл – 61:00' (4x3)
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