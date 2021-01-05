Прямая видеотрансляция матча Финляндия — Россия на молодёжном чемпионате мира — 2021

В ночь с 5 на 6 января по московскому времени сборная России проведёт на молодёжном чемпионате мира в Канаде матч за бронзовые медали. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало — в 1:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал.

Видео можно посмотреть на официальной странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).