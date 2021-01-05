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Брагин: минчане находились в лучшей игровой форме, СКА подвели удаления

Брагин: минчане находились в лучшей игровой форме, СКА подвели удаления
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Хороший матч с обеих сторон, с обилием голевых моментов. СКА немножко подвели удаления, из-за чего Минск сравнял счёт и в овертайме победил. Соглашусь с тем, что мы сегодня скорее потеряли очко, чем приобрели. В третьем периоде стали очень много удаляться, из-за чего игроки устали. Минчане находились в лучшей игровой форме, контролировали шайбу хорошо, мы же не играли почти неделю. Хелльберг провёл хороший матч», — приводит слова Брагина пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 7 января в гостях встретится с рижскими одноклубниками, а СКА 8 января в Ярославле — с «Локомотивом».

4 очка Принса помогли минскому «Динамо» обыграть СКА в домашнем матче
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