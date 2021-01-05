Вудкрофт: когда минское «Динамо» играет по системе, мы можем победить любую команду

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3 ОТ).

«СКА вышел на матч в агрессивной манере, они были готовы играть в быстрый и мастеровитый хоккей. Наши игроки давали им слишком много пространства и возможностей создавать моменты. Возможно, слишком сильно уважали соперника. В первом периоде армейцы нас переигрывали. Повезло, что удалось уйти на перерыв с ничейным результатом. Колосов действовал в воротах блестяще, очень помогал полевым игрокам. В концовке второго периода мы заметили, что хоккеисты СКА начали уставать. В третьей двадцатиминутке мы продолжили гнуть свою линию, что принесло отличные плоды. Когда «Динамо» играет по системе, мы можем победить любую команду. Даже СКА, который инвестировал в трёх-четырёх своих игроков больше, чем мы во всю команду.

Меня впечатляет уверенность Колосова, он отлично себя контролирует. Он заслужил свой шанс сегодня. Все свои матчи за «Динамо» он провёл очень хорошо, он показывает зрелость не по годам. Мы хотели дать отдохнуть Фурху сегодня. Все наши вратари хороши, но мы доверились Колосову и знали, что он не подведёт.

Альмквист сегодня сыграл отлично, действовал очень уверенно как в своей зоне, так и в нападении. Я рад, что он вернулся в состав.

В матчах со сложными соперниками «Динамо» показывает, что, когда мы играем быстро и по системе, нам по силам любая команда. Пожалуй, мы являемся определённой «тёмной лошадкой» в нынешнем сезоне. Нам нужно искать баланс, чтобы играть в наш лучший хоккей всегда», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба лиги.