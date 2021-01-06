Василий Подколзин за три МЧМ забил три гола в 21 матче, два из них в ворота Австрии

Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Встреча прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.
Абсолютно провальным образом сложился турнир для капитана молодёжной сборной России Василия Подколзина. Нападающий системы СКА набрал набрал 4 (2+2) очка в семи матчах на этом мировом первенстве. При этом три из четырёх результативных действий Василий произвёл во встрече со сборной Австрии. В полуфинале и матче за третье место капитан россиян отметился восемью минутами штрафного времени.
Для Подколзина этот матч стал последним за карьеру на МЧМ. За три молодёжных чемпионата мира он набрал 12 (3+9) очков в 21 матче. Две из трёх шайб Подколзин отправил в ворота Австрии.
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