Финские хоккеисты в раздевалке радуются победе в матче с Россией на МЧМ-2021. Видео

Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Игра прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.

После матча хоккеисты сборной Финляндии в раздевалке эмоционально радовались победе в матче с Россией.

Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).