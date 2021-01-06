Подколзин — об удалении: непозволительно для капитана. Это моя большая ошибка

Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение в матче за третье место чемпионата мира 2021 года с командой Финляндии (1:4).
«Уже ничего не поменяешь. Тяжело сказать, если бы забили моменты в первом периоде, могло бы быть всё по-другому. Это большой опыт для нас, в такой ситуации надо делать правильные выводы, пережить это и идти дальше.
Я второй матч кряду получил четыре минуты штрафа? Не скажу, что эмоции. Сегодня это чистая случайность, так получилось, что въехал в игрока. Конечно, плохо удаляться за семь минут на четыре минуты, для капитана это непозволительно. Это моя большая ошибка, отнял время у себя, своих партнёров. Это очень плохо», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 января 2021
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