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Подколзин — об удалении: непозволительно для капитана. Это моя большая ошибка

Подколзин — об удалении: непозволительно для капитана. Это моя большая ошибка
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение в матче за третье место чемпионата мира 2021 года с командой Финляндии (1:4).

«Уже ничего не поменяешь. Тяжело сказать, если бы забили моменты в первом периоде, могло бы быть всё по-другому. Это большой опыт для нас, в такой ситуации надо делать правильные выводы, пережить это и идти дальше.

Я второй матч кряду получил четыре минуты штрафа? Не скажу, что эмоции. Сегодня это чистая случайность, так получилось, что въехал в игрока. Конечно, плохо удаляться за семь минут на четыре минуты, для капитана это непозволительно. Это моя большая ошибка, отнял время у себя, своих партнёров. Это очень плохо», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Подколзин получил 2+2 в концовке 3-го периода. Перед этим он настраивал команду на борьбу
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