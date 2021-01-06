Ларионов: мы – нация, готовая играть в атакующий хоккей, а не сидеть и обороняться

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о возможной нехватке матчей Суперсерии для более тщательной подготовки.

«Не хочется возвращаться назад, искать оправдания. Конечно, матчи Суперсерии помогли бы. Кубок Карьяла показал, что мы – нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не сидеть и обороняться. Мы хотели играть первым номером, успех дал уверенность ребятам. Прошло много времени, здесь другой турнир и сама ситуация с «пузырём», мы получили большой опыт и сопротивление многих команд.

Нужно извлечь уроки, двигаться дальше, работать над прогрессивным и интересным хоккеем. Вижу большой потенциал, ребята приобретают опыт. На топовых соревнованиях всё решают маленькие детали и нюансы. Мы ищем позитив во всём, молодые ребята, у них всё впереди. Нельзя их критиковать и унижать, они отдали всё, что могли», – передаёт слова Игоря Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.