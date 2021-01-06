Аскаров: решение об отъезде в НХЛ буду принимать после окончания контракта со СКА

Голкипер молодёжной сборной России и системы СКА Ярослав Аскаров высказался на тему возможного отъезда в клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз», который выбрал его в первом раунде драфта НХЛ 2020 года.

«Я ничего не загадываю. Надо работать, нигде не говорил, что точно уеду в НХЛ или останусь. Есть полтора года, играю, потом уже будет видно. Решение буду принимать по окончанию контракта. Первоначальная цель на этот год – сезон с клубом, Кубок Гагарина. Потом уже, дай бог, если всё получится. Там будет видно. Вызовут во взрослую сборную на ЧМ, будет хорошо», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Выбранный под 11-м номером Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером.