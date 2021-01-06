Байрэм: трудно смириться с поражением. Канада приехала за золотом, но осталась без него

Защитник молодёжной сборной Канады Боуэн Байрэм прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2021 года с командой США (0:2).

«Что можно было сделать иначе? Забить. Мы не на такое начало рассчитывали, соперник повёл в счёте, а нам не получалось забить, хотя моменты были. Мы всё равно гордимся командой и тем, как она играла на турнире.

США не застали нас врасплох, мы знали, что это хорошая команда. Это хоккей. Они вышли на матч с бешеным настроем, сразу стали давить, здорово играли. Не говорю, что мы играли плохо, но они забили на два гола больше. Когда играешь за золото, всегда надо верить, особенно с такой особенной командой, как у нас. Мы показали хороший хоккей, выложились на максимум в третьем периоде, у нас было много шансов, но шайба не шла в ворота. Иногда так бывает, неважно, сколько моментов ты создашь, но забить не можешь.

Мы не выиграли золото, но у нас всё равно есть команда и мы здорово провели турнир. Иногда просто не складывается. Мы гордимся друг другом, но с поражением трудно смириться. Мы сюда приехали за золотом, но остались без него. Надо двигаться дальше», — передаёт слова Байрэма корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.