Козенс: сборная Канады проиграла в матче за золото, это отстой. Ужасно себя чувствую

Нападающий молодёжной сборной Канады Дилан Козенс прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2021 года с командой США (0:2).

«Ужасно себя чувствую. Мы проиграли в матче за золото, это отстой. Наша команда не сталкивалась со сложностями до финала? Наша команда не раз сталкивалась со сложностями – мы сидели на карантине две недели, эту сложность мы преодолели. Мы играли здорово, потом нарвались на такую хорошую команду, но это не было первой сложностью, с которой нам пришлось столкнуться.

На третий период выходили с верой, что сможем сравнять счёт. У нас были хорошие моменты, но Найт сыграл здорово, отразил много бросков. Мы сделали много хорошего, иногда шайба заходит в ворота, иногда нет. Найт закрыл ворота на замок, но мы сделали всё, что могли.

Очень горжусь командой, мы провели вместе 53 дня – в отеле на сборах, бились каждый день, потом 19 дней на карантине по одиночке, никого не видя. Мы быстро сыгрались, играли быстро, выкладывались на полную, бились. Сегодня просто не сложилось», — передаёт слова Козенса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.