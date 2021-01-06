Болельщик сборной Финляндии в прямом эфире оскорбил россиян обидным прозвищем

Сегодня, 6 января, сборная России потерпела поражение в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (1:4).

Скандальный эпизод произошёл во время трансляции матча. На протяжении всего МЧМ в различных перерывах в прямой трансляции показывали болельщиков команд, которых подключают к эфиру удалённо через камеру. Один из финских фанатов показал в камеру плакат, на котором было написано оскорбление в адрес россиян.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Миски Воутилайнена.

В частности, на листе было написано «Рюсся» — это уничижительное финское прозвище русских. В настоящее время слово употребляется в разговорном языке зачастую в отношении всех находящихся в Финляндии русскоговорящих, происходящих из бывшего СССР, порой включая детей от смешанных браков.

Официальный представитель Международной федерации хоккея на льду Адам Штайсс заявил, что организация оперативно отреагировала на скандальный эпизод, потребовав от транслятора отключить камеру этого болельщика и в дальнейшем не выводить на экран надписи, которые показывали на камеру неочевидные надписи и знаки.

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