Российские хоккеисты не попали в топ-15 лучших бомбардиров МЧМ-2021

Хоккеист сборной США Тревор Зеграс стал лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата мира, который прошёл в Эдмонтоне. В 7 матчах он набрал 18 (7+11) очков и повторил лучший результат в XXI века. Ранее по этому показателю лидировал форвард «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн, набравший 18 очков в 2011 году в составе сборной Канады.



Второе место в гонке бомбардиров занял канадец Дилан Козенс — 16 (8+8). Третьим стал финн Антон Лунделль 10 (6+4) очков.



Российские хоккеисты по итогам турнира не попали в топ-15 списка бомбардиров. Лучшим из россиян стал Родион Амиров, занявший 19-е место. На его счету 6 (2+4) очков.

Сборная России в матче за третье место проиграла Финляндии со счётом 1:4. В финале команда США обыграла канадцев — 2:0.